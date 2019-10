Oggi Roma-Cagliari, Il Romanista titola: "Più su"

"Più su", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Romanista. Dopo il pari in Europa League e l'infortunio di Zappacosta la Roma torna a giocare in campionato: davanti il Cagliari di tanti ex (Olsen, Nainggolan e Pellegrini) e più di 35mila tifosi. Florenzi non recupera, Dzeko torna il punto fermo e guida la squadra con la fascia al braccio. Zaniolo gioca esterno, confermato Kluivert. Sulla trequarti Veretout favorito su Cristante.