Oggi Roma-Sassuolo, Il Messaggero: "Fonseca e De Zerbi si mettono in gioco"

Sfida d'alta quota questo pomeriggio all'Olimpico. Dopo il successo contro lo Young Boys la Roma affronterà in casa alle 15 il Sassuolo per tentare il sorpasso in classifica. L'edizione odierna de Il Messaggero pone l'accento sulla sfida nella sfida fra i due tecnici che promuovo da sempre un calcio propositivo. Questo il titolo: "Fonseca e De Zerbi si mettono in gioco".