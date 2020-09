Oggi Saint-Etienne contro Rennes, L'Equipe in prima pagina: "Fate posto agli audaci"

"Fate posto agli audaci". La prima pagina odierna de L'Equipe, questa mattina, è tutta per il big match di oggi tra Saint-Etienne e Rennes. Rispettivamente seconda e terza in classifica con 10 punti in quattro giornate, oggi le due compagini francesi si sfideranno infatti per il quinto turno di Ligue 1 alle ore 17. Per un match che promette spettacolo...