Oggi tocca al Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Per dimenticare la Coppa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi scenderà in campo il Bari contro la Cittanovese e il Corriere del Mezzogiorno inevitabilmente si concentra sull'impegno della squadra pugliese: "Caccia ai tre punti dopo il ko col Bitonto", titola il pezzo. "Biancorossi in campo per dimenticare la coppa. Cornacchini: "Siamo carichi".