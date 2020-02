Solo uno 0-0 per l'Olympique Marsiglia in casa del Bordeaux nel 22° turno di Ligue 1. "L'OM rallenta", è non a caso il titolo scelto oggi da L'Equipe in prima pagina. La squadra di André Villas-Boas, al Matmut-Atlantique, non è riuscita a sbloccarla, restando così seconda in classifica a -12 punti dalla capolista Paris Saint-Germain.

Questa la prima pagina odierna de L'Equipe: