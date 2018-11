Operazione Super League, giornali inglesi: "La fine del nostro gioco"

Le rivelazioni di Football Leaks circa l'intenzione anche di cinque top club di staccarsi dal resto per una Superlega Europea trovano spazio anche sulle prime pagine dei quotidiani inglesi. "Scoperti!", scrive Mirror Sport, che fa riferimento a Liverpool, Chelsea, Manchester City, United e Arsenal. Questo complotto in segreto trova eco anche sul Daily Mail: "Staccati". Molto più drastica l'edizione sportiva del Sun: "La fine del nostro gioco come lo conosciamo".