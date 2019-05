Ordine su Milannews: "Gattuso faccia sentire ai suoi la frase di Sinisa"

"Gattuso faccia sentire ai suoi la frase di Sinisa. Romagnoli non è ancora un capitano da Milan" è l'editoriale di Franco Ordine su milannews.it. Il riferimento del noto giornalista è alla dichiarazione del tecnico serbo: "“Se lunedì sera col Milan finisce come penso io, saremo già salvi”. Su Romagnoli: " Ma un capitano non deve protestare a ogni fischio: deve intervenire in occasioni decisive, non può “stufare” l’arbitro andandogli addosso. E così con l’applauso si è condannato all’espulsione. Questa reazione, non da capitano milanista, è il segno dei limiti del gruppo che non sono soltanto tecnici e caratteriali. Paolo Maldini avrà raccontato a Romagnoli come si gestisce il ruolo di capitano in campo?".