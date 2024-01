Osimhen-Kvaratskhelia, una nuova grana per il Napoli. Il Mattino: "E ora?"

Da trascinatori nella corsa scudetto dello scorso anno, ad un rapporto che rischia di essersi incrinato definitivamente. Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia regalano una nuova grana al Napoli di Aurelio De Laurentiis, che si trova ora a fare i conti con le scorie derivanti le parole del manager del georgiano, che ha parlato dell'attaccante nigeriano, il quale non ha esitato a rispondere in toni bruschi, accedendo la polemica. Il tutto in uno dei momenti più complicati dell'epoca De Laurentiis, solo pochi mesi dopo lo storico scudetto conquistato.

Le reazioni in casa Napoli: tempo di mediazione

Un botta e risposta che rischia di avere strascichi pesanti, come sottolinea Il Mattino, che si concentra su quelle che sono le razioni in casa Napoli dopo la bagarre tra le due stelle. Osimhen è lontano centinaia di chilometri da Napoli, impegnato in Coppa d'Africa, ma come tornerà in Italia? Che reazione ci sarà da parte di Kvaratskhelia? Sono domande che si sono poste anche nello spogliatoio azzurro, che ha capito come molto del destino dei due dipenderà dalla mediazione dei compagni, a partire da capitan Di Lorenzo. Il Napoli ha bisogno di rimettere in piedi la stagione e non può farlo senza i due leader tecnici, il cui rapporto rischia di essere minato dopo le ultime uscite.