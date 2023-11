Osimhen pronto al rientro. La Gazzetta: "Ora accelera: vede l'Atalanta e il Real Madrid"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rientro di Victor Osimhen. L'attaccante è il primo tassello che andrà a comporre l’undici titolare di Mazzarri, se sarà in condizioni fisiche ottimali. Nonostante la sindrome influenzale degli scorsi giorni, non c’è nulla che lasci supporre il contrario: l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario da brividi. Per ora si divide tra lavoro personalizzato ed esercizi in palestra, in linea con la tabella stilata per il suo rientro. Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga: in nemmeno tre settimane si delineeranno obiettivi e ambizioni del club per questa stagione, di per sé già fin troppo travagliata.