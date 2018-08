Ospina-Napoli, Tuttonapoli ipotizza: "Già in campo contro la Lazio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

David Ospina è a Roma per svolgere le visite mediche col Napoli, squadra che nelle prossime ore dovrebbe provvedere a ufficializzare l'ingaggio del portiere colombiano. L'ormai ex Arsenal potrebbe subito debuttare tra i pali della formazione di Carlo Ancelotti, come scrive Tuttonapoli.net: "Ospina subito titolare contro la Lazio? Ipotesi remota ma possibile". "Chi sarà il portiere titolare contro la Lazio? La ragione - si legge sul portale partenopeo - risponde Karnezis, titolare nelle amichevoli e a Napoli già da un paio di mesi. Un modo anche per non fargli perdere ulteriore fiducia dopo le ultime difficoltà. Ma dopo le ultime partite, con diversi errori, è lecito ipotizzare anche un impiego immediato per Ospina, nonostante manchino appena due giorni al debutto in campionato".