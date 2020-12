Ospina salva il Napoli. La Gazzetta dello Sport: "La strada per la crescita è piena di imprevisti"

Nonostante un ottimo avvio, il Napoli non riesce a strappare tre punti all'AZ in Olanda. Ciononostante, osserva La Gazzetta dello Sport, "la qualificazione è a un passo, più però per demerito della Real Sociedad". Perché i baschi si sono incartati in casa col Rijeka e ora nell'ultimo turno allo stadio Maradona basterà un punto per la qualificazione agli azzurri, che in caso di vittoria si assicurerebbero anche il primato. "Il Napoli c'è ma deve imparare a gestire meglio i momenti della partita - conclude la rosea -. Sarebbe bastato poco per ottenere il primo successo in Olanda per gli azzurri, che avrebbero tramutato in allenamento la prossima gara con la Real Sociedad. Ma la strada per la crescita è piena di imprevisti".