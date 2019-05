Palermo, Giornale di Sicilia: "Cessione ufficiale, Albanese presidente"

Sulla prima pagina del Giornale di Sicilia c'è spazio per la cessione del Palermo al gruppo Arkus. "Cessione ufficiale, ad Albanese la presidente", titola il quotidiano siciliano. "Sono un tifoso, per me è un onore", dice il presidente di Sicindustria. Indagine sui bilanci: nove club presentano un esposto chiedendo di escludere i rosanero dal campionato.