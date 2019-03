C'è un tandem d'attacco in Serie B che sta facendo davvero la differenza: è quello tutto rosanero composto da Nestorovski e Puscas, come sottolinea oggi il Giornale di Sicilia in edicola. La loro firma è evidente negli ultimi successi del Palermo, tornato prepotentemente in corsa per la promozione grazie al rendimento difensivo ma anche al grande affiatamento creatosi tra i due attaccanti.