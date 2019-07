© foto di Marco Frattino

Il Giornale di Sicilia riserva spazio in taglio basso al Palermo, a caccia di un progetto per ripartire dalla Serie D dopo che la FIGC ha ufficializzato l'esclusione dal prossimo campionato di Serie B. "Parte la corsa per iscriversi alla D", è il titolo del quotidiano in edicola. Il sindaco presenta il banco e ammonisce: "La squadra non deve essere il satellite di nessuno. Scelgo io, punto. I pellegrini è bene che non si presentino". Le domande dovranno essere presentate entro il 23 luglio.