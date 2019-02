© foto di Marco Frattino

Il Giornale di Sicilia in edicola riserva spazio al Palermo nel taglio alto della prima pagina. "Stellone dà la carica: 'Vogliamo tornare in A, noi più forti del rebus societario'", è il titolo proposto dal quotidiano. I rosanero, intanto, oggi osserveranno un turno di riposo per poi scendere in campo nel turno infrasettimanale contro il Crotone.