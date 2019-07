© foto di Marco Frattino

Quale sarà il futuro del calcio a Palermo? Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione locale, prova a fare il punto sulla situazione. "Rinascita rosa, ci provano i big", il titolo offerto dal giornale che scrive come il sindaco Orlando abbia lanciato un bando per ripartire dalla Serie D dopo l'ufficialità dell'esclusione dal prossimo campionato di Serie B. La prima condizione è che la nuova società non dovrà essere satellite di un altro club. Mirri e Sagramola sono in pole, Ferrero è in corsa qualora dovesse vendere la Sampdoria.