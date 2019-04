Palomino al Corriere di Bergamo: "Sogno la Champions"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Palomino in vista della sfida di lunedì contro il Napoli: "Sogno la Champions". Sulla gara contro gli azzurri: "Mi toccherà marcare Milik, il centravanti più forte d'Italia". Poi sulla Coppa Italia: "Adesso non ci pensiamo perché in classifica siamo tutti vicini e dunque dobbiamo pensare al Napoli. Posso però dire che giovedì non speculeremo sul pareggio dell'andata".