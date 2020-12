Panchina Juventus, il QS: "La tentazione dei bianconeri è sempre Zidane"

vedi letture

Il QS rilancia la suggestione Zidane per la panchina della Juventus. Agnelli, nel corso degli anni, ha sempre tenuto aperto il canale con il francese: "È proprio la posizione ora traballante di Zizou al Real a solleticare la Juve - spiega il quotidiano -. Che certo non ha rinnegato Pirlo, ma che deve pure ragionare in prospettiva. Se l'esperienza in panchina dell'attuale allenatore bianconero non portasse ad esiti adeguati allo standard (massimo) bianconero, si riproporrebbe per la terza estate di fila - o ancora prima, ma solo nel caso il rendimento dovesse precipitare - il rebus della panchina per la Signora".

La stagione del debutto di Pirlo ha dispensato sin qui luci e ombre, e i prossimi tre mesi potrebbero decisivi per l'intera annata. "E se l'Europa si rivelasse ancora una terra ostile per la Juve - aggiunge il QS -, il pensiero di un allenatore col tocco magico in Champions, Zidane per l'appunto, si farebbe prepotente. Senza contare poi il rapporto speciale che lega Zizou e Ronaldo, un lasciapassare per ogni sogno".