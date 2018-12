A un passo dai 70 anni (li compie domani) Antonin Panenka rievoca il colpo che lo ha consegnato alla leggenda: il cucchiaio. L'ex calciatore della Cecoslovacchia, attraverso La Stampa, ha ammesso: "Come deve essere il 'Panenka' perfetto? Devi convincere il portiere, con lo sguardo e il corpo, che colpirai potente. Poi freni d’improvviso la rincorsa e pizzichi il pallone da sotto. Mi hanno imitato i più grandi, da Pirlo a Messi: che onore. Però quel tiro ha oscurato il resto della mia carriera. Io ho sempre giocato per far divertire il pubblico, con gol e assist straordinari. Ma sono passati in secondo piano dopo quel rigore, di cui mi sento un po’ prigioniero", le sue parole.