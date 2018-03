Pari con la Dinamo, Il Tempo: "La Lazio si complica la vita"

"La Lazio in Europa si complica la vita". Titola così, questa mattina, Il Tempo in edicola in merito al pari per 2-2 tra i biancocelesti e la Dinamo Kiev nell'andata degli ottavi di Europa League. Alla formazione di Simone Inzaghi, adesso, servirà vincere in Ucraina per andare avanti nella seconda competizione continentale.