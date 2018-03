Pari Juve, il Corriere della Sera: “Spallata al campionato”

La Spal non vince, come le era riuscito sessant’anni fa, ma il pareggio che inchioda la Juventus dentro il Paolo Mazza traboccante di felicità è come una vittoria. Un assist al Napoli sprofondato a meno cinque, ma in grado contro il Genoa stasera al San Paolo di avvicinarsi sino a meno due. Lo scontro diretto, in programma il 22 aprile, in teoria torna a essere fondamentale, spiega il Corriere della Sera. La Juve si inceppa sul più bello. L’ultimo sforzo, prima della sosta, le è fatale. Un passo falso verso lo scudetto. Manca il gioco e i campioni, stavolta, non trovano il guizzo giusto: Higuain borbotta in campo ma non decide, Dybala per tre volte non trova lo specchio della porta e Douglas Costa impegna Meret con un diagonale, che è l’unico vero tiro nella specchio della porta emiliana.