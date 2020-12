Parte la caccia al Papu Gomez. Gazzetta: "L'Atalanta vuole almeno 10 milioni a gennaio"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si occupa del caso Papu Gomez. "L'Atalanta vuole almeno 10 milioni a gennaio" scrive il quotidiano Il Papu fa gola, non c’è che dire. La crisi in casa atalantina è sotto gli occhi di tutti e la prospettiva di un clamoroso cambio di maglia già a gennaio ingolosisce i suoi (numerosi) estimatori. Gli atteggiamenti del Papu (ha cantato l’inno dei bianconeri) hanno reso esplicito il disagio, ed ora la tensione è ai massimi livelli. Entro fine anno i vertici atalantini hanno concordato con l’agente del giocatore (Beppe Riso) un nuovo summit. Un faccia a faccia, a questo punto, decisivo per il futuro del giocatore. Detto che le possibilità di una ricucitura con Gasperini appaiono ormai minime, sarà necessario definire una strategia comune per l'addio. Non è semplice privarsi di Gomez a stagione in corso, magari per cederlo ad una concorrente per la qualificazione in Champions League. È il motivo per cui l’Atalanta mette nel conto l’ipotesi di una cessione solo a patto di un adeguato indennizzo: almeno di 10 milioni di euro. Del resto il Papu è legato sino al 2023 e ha già uno stipendio importante da oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione. Aggiungiamoci che a febbraio compirà 33 anni e i suoi corteggiatori non possono sottovalutare tutti questi aspetti prima di scendere in campo.