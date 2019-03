© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Mario Pasalic: "Cara Atalanta ora dimentica la Coppa Italia". Il centrocampista, andato in gol contro la Fiorentina nella semifinale d'andata al Franchi, ha dichiarato: "La Coppa è tra due mesi, non possiamo cominciare a pensare ora al ritorno".