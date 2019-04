"Puntare alla Champions? Sì, giusto provarci". Nella prima pagina odierna de L'Eco di Bergamo troviamo un'intervista a Luigino Pasciullo, doppio ex di Atalanta ed Empoli. "Occhio ai toscani in crescita - l'avvertimento del 58enne -, anche se la Dea è sicuramente favorita". Fischio d'inizio previsto per lunedì sera all'Atleti Azzurri d'Italia.