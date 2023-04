Pasquino su Tuttosport: "Inter, sicura di poter trovare uno meglio di Inzaghi?"

"José Mourinho subì il sorpasso dalla Roma che poi si suicidò, altrimenti l’Inter non avrebbe vinto lo scudetto nella stagione del Triplete". E se la storia è metro di paragone per giudicare anche il presente, sottolinea Stefano Pasquino dalle colonne di Tuttosport, è bene considerare che, al netto del cammino molto deludente in questo campionato, Simone Inzaghi abbia "un alibi incrollabile nel non aver avuto per mesi Lukaku oltre che Brozovic".

Il tecnico ha dalla sua pure il fatto di essere un incrollabile aziendalista. Fattore non da poco, se si tiene presente che "qualsiasi allenatore, prima di prendersi in carico un’eredità comunque pesantissima (a oggi siamo a tre trofei vinti in due anni e una semifinale di Champions 'opzionata') vorrà sapere quali siano i programmi societari che giocoforza - inizierà a farsi sentire pure il settlement agreement firmato con la Uefa - non potrebbero che essere nebulosi". Inzaghi ha dimostrato di avere "spalle larghe, ha sopportato critiche (le più feroci dall’interno, anche se c’è chi vuol far credere il contrario: da qui l’appello all’unità fatto prima del match col Benfica), e ha fatto vedere come, in un’annata comunque problematica, abbia sempre governato bene lo spogliatoio. L’eventuale sostituto sarebbe altrettanto bravo a farlo? Una domanda che per primo dovrebbe iniziare a farsi pure Steven Zhang", chiosa Pasquino.