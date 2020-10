Patrizia Boldoni a Il Mattino: "Io, Maradona e Ferlaino sul divano di casa e le telefonate di Agnelli"

vedi letture

"Io, Maradona e Ferlaino sul divano di casa e le telefonate di Agnelli", titola oggi in taglio alto Il Mattino, che ha intervistato Patrizia Boldoni, ex moglie di Corrado Ferlaino. Tanti gli aneddoti sull'ex patron e sul dieci più amato della storia del Napoli, in un racconto che rievoca un dolce passato per i tifosi azzurri.