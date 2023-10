Pavard alla Gazzetta: "Qui per il progetto. Obiettivi? Voglio la seconda stella"

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni riguardo ai motivi che lo hanno portato in Italia e ai suoi obiettivi stagionali.

Il campionato di predilezione è la Premier League, ma lei ha scelto la Serie A: perché?

"Per il progetto sportivo che mi permette di giocare nel ruolo che prediligo. Seguo la Serie A da anni, anche per la tattica. L’Italia poi è la patria dei difensori, quindi per me c’erano tutte le condizioni per questa scelta. Anche se alla Playstation prendo sempre Adriano".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Sono venuto qui per mettere la seconda stella sulla maglia e restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno dato fin da prima che firmassi, con i tanti messaggi che ho ricevuto sui social. Si meritano grandi trofei".