© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Undici anni di presidenza all'Inter, dal 1984 al 1995. Ernesto Pellegrini sa come si svolge questo ruolo e ha buone sensazioni per il futuro nerazzurro. L'ex presidente è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina ha titolato così, con un virgolettato dell'ex patron: "Inter, Zhang ti farà grande".