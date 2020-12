Pellegrini al CorrSera: "Basta luoghi comuni. Uno scudetto? Io voglio vincerne dieci con la Roma"

Intervista esclusiva per Lorenzo Pellegrini sulle pagine del Corriere della Sera. E se c'è qualcosa che non va giù al centrocampista romano è sentir parlare di scudetto in maniera particolare: "C'è una cosa che mi dà fastidio: senti dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un'altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincere dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tanti fattori, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia".