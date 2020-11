Percassi al Corriere di Bergamo: "Liverpool un trionfo da dedicare a chi ha sofferto"

"Un trionfo, anche se piange il cuore non aver potuto far festa". Queste le parole che Antonio Percassi, intervistato dal Corriere di Bergamo, ha scelto per commentare la vittoria della sua Atalanta sul Liverpool: "Diciamolo chiaramente - ha aggiunto - il popolo atalantino ha toccato il massimo della goduria (ride, ndr), peccato davvero non aver potuto condividere questa felicità". E di fronte a chi gli chiede su che gradino metterebbe questa gioia tra tutte le altre di questi anni, il presidente non sembra avere particolari titubanze: "Il primo! Senza ombra di dubbio. La Champions la vedono in tutto il mondo e una vittoria in casa del Liverpool, diciamolo chiaramente, ha dell'incredibile". Percassi ha infine tessuto le lodi di Gasperini: "Lui gioca sempre, ha una marcia in più e lo ha dimostrato in tantissime occasioni. Lo provano i risultati di questi ultimi quattro anni. Dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo. Stiamo diventando una squadra sempre più esperta".