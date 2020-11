Perché il Milan è da scudetto? La Gazzetta dello Sport: "Ha dimenticato la spocchia"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola stamane sul Milan e sulle sue possibilità di scudetto, scrivendo: "Resiste agli urti e ha dimenticato la spocchia". I rossoneri hanno patito qualche scricchiolio nelle ultime due giornate, ma sono ancora in piedi. E hanno le qualità per restare in piedi fino alla fine. Dopo la sonora e meritata sconfitta in Europa League, in campionato la squadra di Pioli non si è fermata. Nel post lockdown solo Milan e Atletico Madrid sono ancora imbattute nei top campionati europei. Ora il Milan sa resistere alle tentazioni, ha tagliato i ponti con gli anni di gloria. Sa soffrire senza spocchia e senza accampare scuse.