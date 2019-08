© foto di Lorenzo Ansaldi

Spazio alle parole del direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti sulle pagine de Il Centro in edicola. Il dirigente fa il punto sul mercato e annuncia chi, per lui, sarà la sorpresa della stagione in casa abruzzese: “Cisco? È lui la sorpresa, in progressione è devastante. Anche Palmiero stupirà. - continua Bocchetti – Arriveranno un esterno e una mezzala”. Il sogno, scrive il quotidiano è Valzania, ma ci sarà anche un nuovo tentativo per Mazzitelli. In uscita invece Bunino verso il Padova.