Pescara, Borrelli a Il Centro: “Studio e mi alleno. Prossimo gol la laurea”

Spazio al giovane attaccante del Pescara Gennaro Borrelli sulle colonne de Il Centro in edicola con il calciatore che parla di come sta approfittando dello stop forzato per studiare in vista dei primi esami all'università. “Studio e mi alleno. Il prossimo gol? La laurea” è il titolo scelto dal quotidiano con il centravanti che continua: “Sono iscritto all'università telematica e tra poco sosterrò i primi esami. Pescara? Ringrazierò per sempre Zauri, ora vorrei più spazio”.