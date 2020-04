Pescara, Il Messaggero e lo sfogo di Legrottaglie: "Regole non uguali per tutti"

vedi letture

"Legrottaglie: «Regole non uguali per tutti»". Questo lo sfogo del tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie, che dà il titolo anche alla pagina de Il Messaggero - ed. Abruzzo. Con il quotidiano che spiega poi il disappunto del mister, riprendendo parte del suo post di Instagram: "Ora si parla di un possibile ritorno al campionato, con tutte le misure precauzionali e sanitarie necessarie, ma che ancora non tengono conto della necessità di tornare a “casa”. Senza casa non c’è serenità, senza casa non c’è pace. E uno sport praticato in questo stato è solo una partitcora alla playstation giocata da esseri umani.