Matteo Pessina ha deciso il match tra Lecce ed Hellas Verona, regalando 3 punti di vitale importanza agli scaligeri. "Pessina: pallone, culinaria e teatro. All’Hellas mi trovo a meraviglia" è il titolo del Corriere di Verona dedicato al giocatore arrivato dall'Atalanta. Una partenza in crescendo per il centrocampista, in gol al Via del Mare: "Con Juric ritrovo Gasp. Sono felicissimo di essere arrivato in gialloblù. Sono cresciuto molto nella scorsa stagione, a Bergamo, e adesso mi trovo in un momento determinante della mia carriera".