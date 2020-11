Petrachi al Corriere dello Sport: "La rottura con la Roma? Non sono un diplomatico"

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, cacciato da Pallotta prima dell'arrivo di Friedkin e ora in piena battaglia legale col club giallorosso, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha spiegato i motivi di questo allontanamento: "Succede che non sono un diplomatico. Non ci so fare nelle relazioni. Non telefono ai direttori, non mi concedo. Uno come me si odia o si ama. Avrei potuto essere più morbido nei modi. La verità è che provai ad allontanare qualche gola profonda da Trigoria, e fu subito guerra. A cominciare da certi giornalisti". Poi sul licenziamento: "La mia sofferenza fu per un'opera interrotta, il non poter portare a termine la mia sfida. L'ho vissuta come una profonda ingiustizia".