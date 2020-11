Petrelli matador della Pistoiese: e la Juventus lo applaude. Le aperture dei quotidiani

Eccellenti presenze, ieri, al "Moccagatta" di Alessandria, dove era in campo la Juventus U23: la formazione di Lamberto Zauli ha battuto la Pistoiese davanti a un trittico di spessore, quello che, in tribuna, era formato da mister Andrea Pirlo, da Pavel Nedved e Fabio Paratici.

La Juventus "maggiore" era a monitorare i talenti della baby formazione bianconera, e il Corriere dello Sport ha così titolato: "Juve B ok davanti a Pirlo". Nel dettaglio: "Sembrava tutto facile per la Juve dopo la splendida tripletta di Petrelli nei primi 27 minuti. Cesarini, autore di una rovesciata volante, ha accorciato le distanze al 32’ e Romagnoli ha riaperto la partita a inizio ripresa (3’). La Juve ha conservato il vantaggio con qualche momento di sofferenza".

"Petrelli, una tripletta con gli applausi di Pirlo. La Juve U23 si rilancia", titola invece così La Gazzetta dello Sport. Che prosegue poi: "L’attaccante si scatena davanti al tecnico dei grandi. La Pistoiese reagisce, ma adesso Frustalupi traballa".

Chiude poi Tuttosport tra i quotidiani nazionali: "Tris vincente, Petrelli incanta davanti a Pirlo".

Da Elia Petrelli a Cristiano Ronaldo, infine, La Stampa: "Juve, un altro numero 7 brilla davanti a Pirlo". Anzi, Petrelli, con tre gol nella gara, ha fatto anche più di CR7, "limitatosi" a una doppietta contro il Cagliari: "Dopo aver applaudito la doppietta di Ronaldo, il mister assiste alla tripletta di Petrelli che rilancia l'U23".