Piacenza colpito dal Covid: la gara odierna non è a rischio. Le aperture dei maggiori quotidiani

Quattro positivi tra i calciatori, e anche il Piacenza, come altri club dei campionati professionistici, deve fare i conti con il Covid-19.

Proprio alla vigilia del turno infrasettimanale, che non vede però il match contro il Livorno a rischio: per ora solo slittato di orario, ma chiaramente i tamponi cui si è già sottoposta la squadra di prima mattina chiariranno meglio la situazione.

Affrontata cosi dal Corriere dello Sport: "Piacenza, 4 Covid. Senza altri casi però si giocherà". Nel dettaglio: "Il club segue l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’Ausl di Piacenza. La partita odierna non è per il momento a rischio, ma in mattinata i giocatori saranno sottoposti a nuovi tamponi con referto quasi immediato. Se non emergeranno criticità il match potrà svolgersi regolarmente.

Intanto la Lega Pro ha definito nei dettagli il protocollo per i casi di positività. Con 13 giocatori negativi, con portiere, si gioca. Possibili slittamenti di orario e di un giorno delle gare interessate se organizzativamente possibile, previo ulteriore accertamento di tampone per la squadra con i giocatori positivi".

"Piacenza: Covid, 4 ko" è invece l'apertura di Tuttosport, che spiega poi: "La vigilia di Piacenza-Livorno è stata scossa dalla notizia della positività al Covid-19 di quattro tesserati biancorossi, in relazione ai tamponi effettuati lunedì mattina. Oggi, poche ore prima della gara, il gruppo squadra si sottoporrà a nuovi tamponi, con risultato quasi immediato. La gara odierna, in programma alle 17.15, non è a rischio, ma se dovessero emergere ulteriori criticità, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Per motivi di privacy i quattro nominativi non sono stati comunicati dalla società".

Un ulteriore riassunto è fatto da La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "La Lega Pro ha intanto stabilito che il rinvio per la presenza di 4 contagiati dal Covid-19 nella stessa squadra possa scattare solo una volta in stagione e solo se le positività dovessero protrarsi per cinque giorni consecutivi. Negli altri casi (e fatti salvi gli interventi delle autorità statali e locali) vale il criterio Uefa: per scendere in campo bastano 13 negativi tra cui un portiere".