Pillon a La Gazzetta dello Sport: “Addio a Cosenza scelta amara, ma inevitabile”

“Casa e salute. Addio a Cosenza la scelta amara, ma inevitabile”, questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per l'intervista al tecnico Bepi Pillon che a inizio epidemia Coronavirus ha deciso di lasciare il Cosenza, dove era arrivato da poche settimane, per tornare in Veneto dalla famiglia prima che il Governo decidesse per il lockdown che gli avrebbe impedito di stare vicino ai suoi cari.