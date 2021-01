Pioli a La Stampa sul mercato del Milan: "Se ci saranno occasioni ci faremo trovare pronti"

vedi letture

Tra meno di una settimana il Milan ospiterà la Juventus a San Siro: "Ci fa molto piacere essere lì - ha detto Stefano Pioli al Corriere della Sera -. Studieremo come vincere e restarci". Il tecnico rossonero ha poi espresso il suo giudizio sulle contendenti per il titolo: "Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l'Inter, che l'anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali". Un commento, infine, sul mercato che sta per cominciare: "Non c'è un ruolo specifico da ricoprire. Se ci saranno occasioni, la proprietà si farà trovare pronta. Il Milan ragiona in questi termini: prende solo giocatori di grande livello o giovani che possano diventarlo".