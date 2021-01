Pioli al Corriere della Sera: "Al Milan ho sentito subito una magia. Voglio meritarmi questa fortuna"

"La prima volta che sono entrato a Milanello ho sentito qualcosa di magico, un'energia unica". Parole e musica di Stefano Pioli, che in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato in termini entusiastici della sua esperienza in rossonero: "Ma il fatto è che la risento ogni mattina alle 8 - ha proseguito -. So di essere fortunato. E farò di tutto per continuare a meritarmi questa fortuna". Riguardo a un ipotetico futuro alla Ferguson, il tecnico risponde così: "Come dice la canzone, la vita è tutta qui. Vivo nel presente, che è un presente bellissimo".