Pioli contro Inzaghi. Il Corriere dello Sport: "La staffetta dei sogni"

"La staffetta dei sogni". Questo il titolo che dedica il Corriere dello Sport alla sfida tra Inzaghi e Pioli nell'edizione odierna. Prima del lockdown infatti era la Lazio di Inzaghi a brillare dopo aver vinto tre trofei, a spaventare la Juventus, a batterla all'Olimpico, a far brillare di gioia gli occhi dei suoi tifosi, mentre dall'avvento del Covid in poi le cose si sono invertite con i giovani talenti Hauge, Gabbia, Saelemaekers, Leao, Kalulu, Tonali e Bennacer che hanno cominciato a stupire grazie anche ad un allenatore coraggioso. Da lì in poi il Milan non ha mai perso, 61 punti totali e primo posto nella classifica parziale post-lockdown così come nell'attuale Serie A. Pioli tenta la fuga, Inzaghi rincorre il quarto posto.