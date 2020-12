Pioli punta su Leao, Conte su Lukaku. La Gazzetta dello Sport: "Le mosse per lo scacco"

Ci sono le milanesi in taglio alto, La Gazzetta dello Sport analizza il duello a distanza tra le prime due della classe (Inter superata per una notte dalla Juve) Milan e Inter. "Derby testa a testa", titola la Rosea che racconta delle mosse per dare scacco rispettivamente a Sassuolo e Spezia: Pioli punta su Leao vice-Ibrahimovic, mentre Conte si affida al suo bomber principe Lukaku a caccia del sesto successo di fila in campionato.