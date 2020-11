Pirlo cala il jolly. La Gazzetta dello Sport: "Da Kulusevski a De Ligt, via alle scelte chiave"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi si sofferma sulle "scelte chiave" di Andrea Pirlo. A partire da Kulusevski: "Poco importa se Kulusevski in una partita giochi da esterno destro, da trequartista, da esterno sinistro o da punta. Conta occupare le posizioni chiave", osserva la rosea. Sono molte le pedine per il cambiamento: "In difesa, Bonucci e De Ligt possono impostare da centrale o sul centro-destra, mentre Danilo probabilmente passerà dalla vecchia posizione di terzino destro a giocarsi spesso un posto sul centro-sinistra con Alex Sandro". McKennie può mettere a disposizione le sue caratteristiche sia da centrale di centrocampo che da trequartista atipico, le stesse posizioni in cui può fare bene Ramsey. Chiesa e Bernardeschi, invece, sono gli uomini di fascia che, curiosamente, giocano a destra in Nazionale e a sinistra nel club.