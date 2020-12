Pirlo ritrova Moraldo. Gazzetta dello Sport: "Con loro si parte dal 2-0"

Pirlo ritrova la coppia Moraldo, ribattezzata così da La Gazzetta dello Sport quella formata da Morata e Cristiano Ronaldo. In otto partite giocate insieme in stagione hanno segnato sedici gol: due netti per ogni ingresso in uno stadio. Non si tratta di quelle statistiche per cui se io mangio due polli e tu nessuno, entrambi possiamo dirci sazi. Qui le reti sono uniformemente distribuite, non tanto fra i due compagni, ma per i impegni. Cristiano e Alvaro hanno trovato un feeling tecnico mancato nell'anno a Madrid. Oggi Morata sa recitare da primo violino, ma mettersi anche a servizio di CR7.