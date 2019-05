Pisacane a L'Unione Sarda: "Resto a Cagliari per sempre"

© foto di stefano tedeschi

Domenica sera il Cagliari sarà di scena al San Paolo di Napoli contro gli azzurri di Carlo Ancelotti. Il difensore rossoblu, Fabio Pisacane, originario di Napoli, ha parlato, sulle colonne de L'Unione Sarda, del proprio futuro, rivelando ciò: "Mi fermerò a Cagliari per sempre, comunque vada". Parole d'amore dunque per la città sarda nella quale vive dall'estate 2015, e per il Cagliari, squadra con cui ha collezionato 107 presenze.