Pjanic si racconta a Tuttosport: "Sarri non aveva fiducia nei giocatori"

Miralem Pjanic si racconta a Tuttosport. L'ex centrocampista bianconero, ora in forza Barcellona, ha concesso un'intervista al quotidiano dove ha parlato proprio della sua ultima esperienza nella Juve, confermando le parole del presidente Agnelli, secondo le quali tra spogliatoio e Sarri non era scattata l'alchimia giusta: "Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato", ha detto il bosniaco - "ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato il massimo per il club. Si può non andare d'accordo con uno/due ma mi dispiace che a volte sia stata sbagliata la valutazione delle persone. Questo però non ha mai condizionato il nostro rendimento, tutti i giocatori sono professionisti e vogliono vincere. Però se un allenatore mette in dubbio questo, allora è lì che non scatta quella scintilla di cui parla il presidente".