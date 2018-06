Platini a La Gazzetta dello Sport: “VAR? Sempre no”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista all'ex presidente della UEFA Michel Platini che parla a 360° gradi contrattaccando le accuse ricevute in passato e scagliandosi nuovamente contro il VAR: “Su di me quante false accuse. Ora contrattacco. - si legge di spalla in prima pagina su La Gazzetta dello Sport - VAR? Sempre no”.