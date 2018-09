Pochi italiani, Gazzetta dello Sport: "Fateli giocare!"

© foto di Ospite

"Fateli giocare!" E' l'appello della Gazzetta dello Sport di quest'oggi, in prima pagina, riguardo i vari Cutrone, Tonali e Zaniolo, quest'ultimo convocato in Nazionale senza neanche una presenza in Serie A o in Prima Squadra in generale. Il giovane centrocampista della Roma è l'esempio lampante di un calcio italiano che fatica a risalire nonostante buone qualità di base.