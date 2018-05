Pochi ma buoni: Mazzarri e il nuovo Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente e futuro si fondono insieme per il Toro arrivato all’ultimo giorno di scuola stancamente e con la testa già da tempo proiettata al prossimo campionato. Se non c’è stata la forza, nonostante mezzo torneo ancora a disposizione, per recuperare l’obiettivo europeo, almeno Mazzarri ha avuto il tempo per mettere alla prova i singoli elementi per l’anno prossimo. Chi sarà confermato nel Toro che si radunerà il 6 luglio e per la prima volta nascerà esclusivamente dalle indicazioni del tecnico di San Vincenzo? “La società sa cosa voglio - il vademecum dell’allenatore -. La rosa non dovrà essere esagerata e chi rimane dovrà avere il fuoco dentro, una fame bestiale e considerare il Toro un punto di arrivo”, riporta questa mattina La Stampa.